الثلاثاء 03-08-2021
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الثلاثاء، 03-08-2021 09:33 ص

تحويل حقول الأرز إلى لوحات فنية خضراء في اليابان - فيديو

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الوكيل الإخباري - الاستثناء دائما ما يأتي من اليابان، حيث تمكنت مدينة يابانية من تحويل مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالأرز إلى أعمال فنية، وذلك عبر زراعة أنواع عدّة من النبات الذي يستهلك بكثرة، والتي تختلف ألوان أوراقها إلى حدّ ما.

العمل الفني أيضاً يحتفي بتيار أوكييو-إه الفني، الذي ظهر في أواخر القرن السابع عشر، ويعتبر أحد أبرز أركان الفن الياباني.

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و"أوكييو-إه" هو حركة فنية تصويرية يابانية ظهرت في بداية القرن السابع عشر للميلاد الـ17 م، وتقوم على الرسم (الطباعة برسوم بارزة)، حيث يتم نحت الرسومات على ألواح خشبية أولاً ثم تطبع على الورق.


كلمة “أوكي يو إه” تعني صورة العالم العائم، في إشارة إلى الطبيعة المتقلبة، الظاهرية والمؤقتة للأشياء في العالم الدنيوي.


وعرف هذا الفن عهدا ذهبيا في “فترة إيدو” (1603-1868م)، حيث قام الحرفيون بتكييف تقنيات الرسم المعروفة، لإنتاج مجموعة كبيرة من الصور ذات تكلفة قليلة، موجهة أساسا للباعة والتجار.

 

 

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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