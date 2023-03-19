تركيا..سيدة تحلم بالزلزال فتقوم برمي نفسها من الشرفة - صورة

الوكيل الإخباري - كانت هطاي واحدة من المحافظات التي تعرضت لأشد الأضرار التي سببها الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا وكان مركزه كهرمان مرعش.

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ومن هول قوته، لا يزال المواطنون الذين شهدوا الدمار الكبير يعيشون في خوف شديد، ويتذكرون الكارثة الكبرى في أدنى هزة.



عائشة غولهان جيلر، التي تعيش مع والدتها لطفية جيلر في منطقة إسالي بمقاطعة إرزين في هطاي، واحدة من الذين عانوا بشدة بسبب زلزال 6 فبراير وكانت في حالة خوف دائم.

وفي تفاصيل الحادثة وبينما كان الرجل يشاهد التلفزيون سمع صوتًا عند الباب.

وقال: "قفزت وتوجهت وفتحت الباب، وخرجت لأرى من الطارق، وأثناء محاولتي الوصول إلى الأنوار وبالكاد خرجت من الباب تشبث التمساح برجلي وبدأ يعضها".

وأضاف: "أظن أنني فاجأت التمساح بقدر ما فاجأني".



وغالبا ما تعمد لجنة حماية الأسماك والحياة البرية إلى تحذير المقيمين في المنطقة بوجوب الحفاظ على مسافة آمنة من التمساح في جميع الأوقات، والسباحة فقط في مناطق محددة خلال ساعات النهار وعدم إطعام التمساح أبدًا.

وتشرح اللجنة أيضًا على موقعها على الإنترنت أن على سكان فلوريدا توقع رؤية المزيد من التماسيح مع ارتفاع درجة حرارة الطقس.

ليلة 14 مارس الحالي، استيقظت عائشة من نومها وهي تصرخ ظنًا أن هناك هزة ارتدادية. ركضت عائشة جولهان جيلر مذعورة إلى شرفة المنزل وقفزت من الطابق الثاني.



ركضت والدتها خلفها في محاولة لتهدئتها ولم يخطر ببالها ما ستفعله ابنتها بنفسها، لتجدها أسفل المبنى على أرضية إسمنتية ملطخة بالدماء.



واستنجدت الوالدة بالجيران لنجدتها، وهرعت الطواقم الطبية إلى مكان الحادث في وقت قصير، نقلت المرأة المصابة إلى المستشفى بعد أن قدمت الإسعافات الأولية. على الرغم من كل التدخلات، لم يتمكن المسعفون من إنقاذ عائشة التي توفيت.

قالت الأم لطفيه جيلر لوسائل الإعلام ، إن ابنتها كانت تخشى باستمرار من الزلازل. وتابعت تتحدث عما حدث: "كنا نقيم في نفس الغرفة في ذلك اليوم.

كانت الساعة نحو 3.30 صباحًا يوم الثلاثاء. استيقظت ابنتي عائشة فجأة وهي تصرخ. قالت: "أمي، هناك زلزال، فلنخرج". لم أستطع فهم ما حدث. عندما نظرت من الشرفة كانت ابنتي ميتة. ناديت الجيران وذهبت مسرعة إلى المكان الذي سقطت فيه ابنتي. وفقدت الوعي".



الأم جيلر، عبرت عن احترام ابنتها للجميع، نافية وجود مشاكل مع عائلتها، وقالت "لقد كانت أيضًا شخصًا محبوبًا في وظيفتها. حدث ما حدث لابنتي مع زلزال 6 فبراير. ابنتي لم تنتحر، أعتقد أنها رأت زلزالاً في حلمها وقفزت مذعورة".







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