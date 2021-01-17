تعرف على الوجبة الأكثر طلبًا في العالم خلال 2020

الوكيل الإخباري _ بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا باتت معظم المطاعم الخاصة بالوجبات الجاهزة والسريعة، تعتمد على “الاون لاين” من خلال تطبيق خاص بالمطعم.



حيث كشف تقرير بريطاني عن افضل خيارات الطعام وطلبات شراء الوجبات الجاهزة التي تم طلبها عبر الإنترنت.

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وتعد وجبة “البيتزا” هي الأشهر والأكثر طلباً عام 2020 من خلال تحليل عمليات البحث عبر محرك جوجل حول العالم.



واحتل ايضا الطعام الهندي والكوري والتايلاندي ووجبات المعكرونة والكباب جاءوا ضمن أبرز أطباق الوجبات الجاهزة في أجزاء مختلفة من العالم.



المصدر : الامارات نيوز



