تعرف على فوائد أبرز 5 أنواع من الزيوت العطرية

الوكيل الإخباري - كشفت وسائل إعلام عن مجموعة زيوت عطرية لها فاعلية كبيرة في علاج العديد من المشاكل الصحية، من الصداع ومشاكل انسداد الأنف إلى التهاب المفاصل مرورا بالجهاز التنفسي.

اضافة اعلان



وأشار موقع "هيلث لاين"، المعني بالمشاكل الصحية، إلى أن "استخدام هذه الزيوت للاستفادة من مزاياها يتم من خلال وضع بعض منها في ماء مغلي واستنشاق بخارها".



زيت الأوريغانو

يساعد هذا الزيت في تنقية الرئة والجهاز التنفسي بفضل احتوائه على العديد من مضادات الأكسدة والميكروبات.



زيت القرفة

لا يدرك الكثيرون أن لزيت القرفة العطري فوائد عديدة تتضمن تعزيز صحة الرئة والجهاز التنفسي، وذلك يرجع إلى ثرائه بمادة الكارفاكرول، التي تفيد في القضاء على الفيروسات والبكتيريا وتحمي الرئة من الإصابة بها.



زيت الأوكالبتوس

يعتمد هذا الزيت بشكل أساس على مركب اليوكاليبتول الغني بخصائص مضادة للميكروبات ويمكنه مكافحة البكتيريا المسببة للأمراض، بما في ذلك مشاكل الرئة، كما يتميز بقدرته على تقليل الالتهاب والألم وتقلصات العضلات، بالإضافة إلى علاج السعال الحاد.



زيت إكليل الجبل

على الرغم من تجاهله من قِبل الكثيرين، إلا أن زيت إكليل الجبل أو الروزماري العطري يتميز بفاعلية كبيرة في تنقية الرئة وتعزيز صحة الجهاز التنفسي بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، فضلا عن فاعليته في تعزيز نمو الشعر وتقليل التوتر.



زيت النعناع

يأتي من بين أفضل الزيوت العطرية الصحية للرئة بثرائه بخصائص مضادة للميكروبات والالتهابات، كما يقي من أمراض الجهاز التنفسي جنبا إلى جنب مع تعزيز الشعور بالاسترخاء.

سبوتنيك عربي