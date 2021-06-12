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السبت، 12-06-2021 09:58 ص

تعرف على قائمة الطعام المقدمة خلال حفل شواء لزعماء قمة السبع

قمة


الوكيل الإخباري - يستعد أحد أشهر طهاة كورنوال بإعداد حفلة شواء على الشاطئ لزعماء العالم المشاركين في قمة السبع، مساء السبت 12 يونيو/حزيران.

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وبحسب ما نشر موقع Cornwall Live البريطاني، فإن سايمون ستالارد، الذي يدير مطعم Hidden Hut في شاطئ بورثكورنيك في شبه جزيرة روزلاند، سيقوم بطهي أربعة أطباق لزعماء العالم السبعة وضيوفهم أمام موقع الفندق الذي يستضيف القمة.


وسوف يحظى الرؤساء المشاركون في القمة بوليمة شهية أثناء الاسترخاء على الشاطئ كأنهم في إحدى ليالي مهرجان غلاستونبري.


وتضمنت قائمة الطعام التي سيحظى بها الزعماء:
مقبلات الكانابي: تضمنت المحار، ومخالب السلطعون، وسمك الماكريل.


الأطباق الرئيسية: قطع لحم فوفيليه المشوية والمدخنة، مع أطباق جانبية من رقائق البطاطس والبروكلي الأرجواني و الشمندر المملح المخبوز.


الحلويات: آيس كريم صانداي.


الوجبات الخفيفة بعد العشاء: الجبن الأبيض المخبوز، و المارشملو المشوي.


كما سيتسنى للزعماء شواء المارشملو، بينما تؤدي فرقة Du Hag Owr بعض الأناشيد الرائعة.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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