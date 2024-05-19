ثوران بركان إيبو في إندونيسيا - صور

الوكيل الإخباري - أجلت السلطات الإندونيسية، اليوم الأحد، السكان من سبع قرى مجاورة عقب ثوران بركان في جزيرة هالماهيرا النائية على نحو هائل، مطلقا سحابة من الرماد إلى السماء.



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قالت السلطات الإندونيسية، اليوم الأحد، إن بركانا في جزيرة هالماهيرا النائية ثار على نحو هائل وأطلق سحابة من الرماد إلى السماء، مما دفع السلطات إلى إجلاء السكان من سبع قرى مجاورة.

وثار بركان إيبو مساء السبت، وأرسل رمادا بارتفاع أربعة كيلومترات، مع ظهور خطوط من البرق الأرجواني حول فوهة البركان، وفقا للمعلومات والصور التي نشرتها وكالة علوم البراكين الإندونيسية.













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