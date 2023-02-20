جولة داخل يخت كريستيانو رونالدو.. شاهدوا فخامته

الوكيل الإخباري - يعتبر اللاعب كريستيانو رونالدو من أغنى لاعبي كرة القدم في العالم وثروته واضحة في السلع الفاخرة التي يشتريها والساعات والسيارات الخارقة، والطائرات واليخوت للعائلة.



ومن القطع الفاخرة التي يمتلكها رونالدو يخت ملكي Azimut Grande مصنوع من ألياف الكربون لتقليل الوزن وزيادة مساحة السطح أعلى سرعة يمكن أن يصل إليها هذا اليخت هي 51 كم / ساعة.

اضافة اعلان

ويبلغ طول اليخت 26.78 م وعرضه 6.59 م ويحتوي على 5 كبائن و 6 غرف نوم وغرفة معيشة كبيرة مع مطبخ حديث.



وتم التصميم الخارجي لليخت بواسطة ستيفانو ريجيني وتم اختيار التصميم الداخلي شخصيًا من قبل أشيل سالفاني مهندس معماري ومصمم إيطالي.

اليخت مزود بنظام التوجيه المعزز الإلكتروني Optimus المصنوع من Seastar Solutions مع التحكم في اتجاه الرياح يمكن لراكبي القوارب تحسين اكتساب السرعة وتقليل معدل استهلاك الوقود.





























لبنان 24