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الثلاثاء، 12-10-2021 08:43 ص

حادث مروع في أميركا.. شاهد سقوط طائرة وسط حي سكني

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الوكيل الاخباري - شهد حي سكني في مدينة سان دييغو الأميركية بولاية كاليفورنيا، حادثاً مروعاً بعدما سقطت طائرة لأسباب مجهولة وسط الحي.
وقالت السلطات الأميركية، إن طائرة صغيرة تحطمت في حي سانتي بعد ظهر أمس الاثنين، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

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وكانت الطائرة من طراز سيسنا 340A متوجهة من يوما بولاية أريزونا إلى مطار مونتغمري جيبس التنفيذي في كيرني ميسا، وفقاً لمتحدث باسم مقاطعة سان دييغو.

 

 

 

بدوره، قال جاستن ماتسوشيتا رئيس كتيبة إدارة الإطفاء في سانتي للصحافيين، إن السلطات لا تعرف حتى الآن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، وفقاً لموقع "Fox5".

 


إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام أميركية، بأن الطائرة سقطت قرب مدرسة ثانوية بمنطقة سانتي، فيما أعلنت المدرسة أن طلابها بأمان ولم يتعرضوا لأذى.


 

كذلك، أدى سقوط الطائرة إلى تضرر منزلين، وفقا لما أظهرته مقاطع مصورة.

 

المصدر : العربية 


 




 

 


 

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