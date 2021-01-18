حفل عيد ميلاد قطة يثير مجموعة إصابات بكوفيد-19 في تشيلي!

الوكيل الاخباري - أكد مسؤول صحي أن حفلة أقيمت في تشيلي للاحتفال بعيد ميلاد قطة أدت إلى تفشي فيروس كورونا محليا، حيث أصيب زهاء 15 شخصا بالمرض.

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وأُكّد الحادث الغريب من قبل فرانسيسكو ألفاريز، المسؤول بوزارة الصحة بمنطقة فالبارايسو في تشيلي.



وفي حديثه إلى راديو Bio-Bio يوم السبت، قال ألفاريز إن تفشي فيروس كورونا في بلدة سانتو دومينغو الساحلية الصغيرة، حسبما أوردته وسائل الإعلام المحلية منذ فترة، اندلع بالفعل بسبب حفلة عيد ميلاد أقيمت لقطة.



وصرح ألفاريز: "على الرغم من أن هذا يبدو غير معقول ويكاد يكون من الخيال، إلا أن هذه الأشياء تحدث في بلدنا".



وشكك مسؤولو الصحة في أن عيد ميلاد القطة كان الدافع الحقيقي وراء التجمع، مشتبهين في وجود أمر آخر له، ولكن المحتفلين أصروا على أن هذا هو السبب الحقيقي للقاء.



وأضاف المسؤول: "عندما علمت بهذا ، قلت إنها مزحة. ربما قالوا ذلك لإخفاء شيء آخر، لكن الأمر كان كذلك بالضبط".



وبشكل عام، نتج عن عيد ميلاد القطة مجموعة من إصابات فيروس كورونا تتكون من 15 مجموعة، وهو عدد كبير جدا لمدينة يقل عدد سكانها عن 10000 شخص.



وأشار ألفاريز إلى أن القطط كانت على ما يبدو هي الكائن الوحيد الذي لم يمرض في أعقاب الحفلة. وقال إن "القطة لم تكن مصابة بالفيروس، لكن المالك أصيب به"، دون أن يكشف عما إذا كان تفشي المرض قد أسفر عن أي وفيات.

المصدر : روسيا اليوم



