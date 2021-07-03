السبت 03-07-2021
الوكيل الاخباري

1.4 مليون متر مكعب من المياه سحبت نتيجة اعتداءات على الخطوط في 2020

استراتيجية وطنية لقطاع التعدين والثروات المعدنية قريباً

فلسطين .. إعلان حالة الطوارئ 30 يوما لمواجهة كورونا

لجنة وزارية ستقدم تقريراً مفصلاً للخصاونة عن حال القطاعات كافة ومعالجة مشاكلها

لا وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

لجنة الإصلاح 'لم تبحث' أعداد المقاعد أو توزيعها في قانون الانتخاب

متلقي الجرعتين المغايرتين يرفض فحص النخاع الشوكي وجميع فحوصه الأخرى سليمة

النجار: نتعامل مع التزويد المائي للصيف بمسؤولية ولاداعي للقلق

المملكة تشهد أحداثا ساخنة صباح اليوم

الأمن ينفي رفع قيمة مخالفات السير

السبت، 03-07-2021 01:45 م

حكم بالسجن 24 عاما لشاب أميركي يثير 'زوبعة' في دول عربية - فيديو

607082ff2d54c.image


الوكيل الاخباري - انتشرت خلال هذا الأسبوع، على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، لقطات فيديو عديدة، لشاب أميركي وهو يتلقى حكم السجن المطول.

الشاب كاميرون هيرين، تسبب بمقتل أم وطفلتها قبل أعوام، بعد أن دهسهما بسيارته بسرعة 160 كم في الساعة، خلال سباقه بسيارته مع صديق له، في شوارع مدينة تامبا الأميركية بولاية فلوريدا.

اضافة اعلان


وأصدرت المحكمة حكما على هيرين، بالسجن 24 عاما، في أبريل، بسبب جريمة "القتل بمركبة" للأم وطفلتها.


ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن هيرين قرر خوض سباق سرعة، في 2018، بسيارته، مع صديق له، عند وقوفهما على إشارة حمراء، وهما في طريقهما للذهاب إلى صالة التمرين.

وخلال "السباق"، واجهت السيارتين امرأة وهي تعبر الشارع بعربة أطفال، داخلها طفلتها الرضيعة، ليدهسهما هيرين رغم محاولته الابتعاد عن الطريق.

 



العائلة التي راجت ضحية تهور هيرين

ولكن قصة هيرين انتشرت الأسبوع الماضي في دول عربية بشكل غير مسبوق، وبدأت تضج منصات التواصل مثل تويتر وتيك توك، بمقاطع للشاب وهو يتلقى حكم السجن الطويل.

ورافقت الفيديوهات أغان رومانسية، أغلبها حزينة، مرفقة بلقطات لهيرين في المحكمة، ومع والدته وهي تواسيه بعد الحكم الصارم.

 


أما التعليقات، فجاءت أغلبها متعاطفة مع الشاب الأميركي، البالغ من العمر 21 عاما، حتى أصبح وسم "هيرين" منتشرا بكثافة على موقع تويتر.

وطغى لون من الفكاهة على أغلب التعليقات، التي كتبها فتيات في الدول العربية، تعليقا على فيديوهات هيرين.

 


وكتبت إحداهن: "أتمنى أن أصبح محامية وأخرجه من السجن ونحب بعضنا البعض ونعيش حياتنا".

بينما كتبت أخرى: "هانت.. 20 سنة ثم أتزوجه"، وعلقت أخرى: "الآن كيف أسوي جريمة ويسجنوني معه؟".

 


أما عدد آخر من التعليقات، فانتقد "هوس" الفتيات بهيرين، مشيرا إلى أن الشاب قتل أم وطفلتها، وهو مجرم لا يستحق الشفقة.


بينما نشر آخرون صورة للأم وطفلتها الصغيرة، اللتان راحتا ضحية "رعونة" هيرين في القيادة، دافعين الفتيات لتأمل صورة الضحايا قبل التعاطف مع الشاب الوسيم.

 


وكتب أحدهم: "لماذا أنتم متعاطفين مع الشاب الوسيم؟ القضاء ما فيه رحمة، الأم توفيت والطفلة حالتها حرجه، وهم كانوا يتسابقون بسرعه جنونيه على طريق للمشاة".

 

 

 

المصدر : سكاي نيوز

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2017122210035-331500205.IMG-20171222-WA0009

صحفي برازيلي يُنقذ حياة شخص بعد إعلان وفاته جراء حادث دراجة نارية - فيديو

3e98e350-ff07-451c-8f6a-0c17538d5a25_16x9_600x338

طلاب يحرقون مدرستهم بمصر بعد انتهائهم من الامتحانات

car

بعد ان تركه في السيارة .. امريكي يتسبب في وفاة ابنه

أميركي-يهدد-بتفجير-مطعم-بسبب-الصلصة

أمريكي يهدد بتفجير مطعم بسبب الصلصة

الكلب-في-المنام-2

روسي يعرض حياته للخطر من اجل كلبه .. فيديو

Doc-P-839075-637608573184248359

ستان أركن رجل المعجزة.. حكاية الأمريكي الذي عاش 555 يومًا بلا قلب

أخبار متعلقة
201952501102600P

الزرافة... شاهدوا كيف رفعت طفلاً حاول إطعامها - فيديو

haneen

المصرية حنين حسام فتاة 'التيك توك' توجه رسالة للسيسي قبل ساعات من القبض عليها! - فيديو

BENOY_Solitaire_CGI04_08-updated-render-25.11.20

الداخلية السعودية تتحرك بعد انتشار فيديو 'التحرش بالطفل'

fff

شاهد أول فيديو للحظة سقوط التلفريك ومقتل خمسة إسرائيليين

60c9cf89423604397d275eb4

السلطات المصرية تلقي القبض على 'متحرش المطار' - فيديو

1-1444891

هوية المتهم مفاجئة.. مصرية تروي واقعة تحرش بمطار القاهرة!