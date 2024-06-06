حيلة بسيطة لاستعادة بريق الذهب

الوكيل الإخباري - تتعرض الحُلي الذهبية مع مرور الوقت للاتساخ بفعل الارتداء المتكرر، ما يتسبب في فقدانها لبريقها ورونقها.



عصير البصل

وقالت جوليا بريشينج إنه يمكن استعادة بريق الحُلي الذهبية بحيلة بسيطة تتمثل في تنظيفها بواسطة عصير البصل.



وأوضحت محررة الموضة لدى وكالة الأنباء الألمانية أنه يتم تقطيع بصلة إلى نصفين، ثم فرك قطعة الحُلي الذهبية جيداً بأحد نصفي البصلة، ثم ترك العصير يؤتي مفعوله لمدة ساعتين تقريباً.



وفي الخطوة التالية، يتم شطف قطعة الحُلي الذهبية بالماء، ثم تجفيفها وتلميعها بواسطة قطعة قماش ناعمة لتستعيد بذلك رونقها وبريقها مجدداً.

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