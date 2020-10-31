خاتم يدخل موسوعة جينيس ب7 آلاف و801 ماسة .. صور

الوكيل الإخباري _ تمكن صائغ هندي بدخول موسوسة جينيس بعد ان سجب رقمًا قياسيًا بخاتم يحتوي على 7 آلاف و801 ماسة.

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وعلى الرغم من ان هذا الصائغ قضى وقتًا طويلًا من حياته محاطًا بكل أنواع المجوهرات، الا ان هذا المعدن يتميز عن غيره كثيرًا من وجهة نظره.



واختار كوتي اسم ” The Divine – 7801 Brahma Vajra Kamalam” للخاتم الذي حطم به الرقم القياسي في موسوعة جينيس مؤخرًا.



حيث انه استخدم فيه أكبر عدد من قطع الألماس المرصع في حلقة واحدة، وجاء تصميم الخاتم على شكل زهرة، وتم عرضه للمرة الأولى في متجره يوم الاثنين الماضي، وحقق من خلاله أول رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة جينيس للمجوهرات في جنوب الهند.



واشار كوتي الى ان تصميم هذا الخاتم استغرق عامين، حيث بدأ في رسمه على الورق في سبتمبر 2018، واختار الزهرة باعتبارها دليلًا على نقاء الجوهر وفقًا للتقاليد الثقافية الهندية.



وأضاف أنه بعد الاستقرار على شكل التصميم على الورق، بدأ فريق “هولمارك”في تحويله إلى تصميم ديجيتال باستخدام الكمبيوتر للتعرف على عدد الماسات التي سيحتاج إليها الخاتم قبل البدء في تصنيعه، تلك العملية التي استغرقت حوالي 45 يومًا.











المصدر : الامارات نيوز

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