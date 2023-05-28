خروف يرافق سيدة تركية خلال الإدلاء بصوتها - فيديو

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لخروف يرافق سيدة تركية أثناء الإدلاء بصوتها في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية، ويدخل معها غرفة الاقتراع السرية.

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وحظي المقطع بالعديد من الإعجابات والتعليقات الطريفة.



وبدأ الأتراك التصويت اليوم الأحد في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التي قد تشهد تمديد الرئيس رجب طيب أردوغان حكمه إلى عقد ثالث.





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