خروف يرافق سيدة تركية خلال الإدلاء بصوتها - فيديو

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لخروف يرافق سيدة تركية أثناء الإدلاء بصوتها في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية، ويدخل معها غرفة الاقتراع السرية.
وحظي المقطع بالعديد من الإعجابات والتعليقات الطريفة.
وبدأ الأتراك التصويت اليوم الأحد في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التي قد تشهد تمديد الرئيس رجب طيب أردوغان حكمه إلى عقد ثالث.
خروف يرافق سيدة تركية خلال الإدلاء بصوتهاhttps://t.co/i0478zCcH6 pic.twitter.com/94I9OFko2s— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 28, 2023
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