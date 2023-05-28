الأحد 28-05-2023
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الأحد، 28-05-2023 04:40 م

خروف يرافق سيدة تركية خلال الإدلاء بصوتها - فيديو

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لخروف يرافق  سيدة تركية أثناء الإدلاء بصوتها في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية، ويدخل معها غرفة الاقتراع السرية.

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وحظي المقطع بالعديد من الإعجابات والتعليقات الطريفة.


وبدأ الأتراك التصويت اليوم الأحد في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التي قد تشهد تمديد الرئيس رجب طيب أردوغان حكمه إلى عقد ثالث.

 

 

البيان 

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