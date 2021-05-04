الثلاثاء 04-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اطمئنان بعد نتائج عينات مخالطي المصاب بالسلالة الهندية بالزرقاء

بلعاوي يدعو إلى سَلسَلة جينية لفحوصات مخالطي مصاب المتحور الهندي

تطعيم معلمي المحافظات الخميس

إصدار مسكوكات تذكارية فضية وبرونزية - صورة

الملك يقوم بزيارة عمل إلى بروكسل الأربعاء

مركز الفلك الدولي : تحري الهلال الثلاثاء القادم والعيد سيكون الخميس

تجار الألبسة: حركة تسوق طفيفة يشهدها القطاع

وفيات الثلاثاء 4/5/2021

مطالب شعبية بتطعيم قطاعات هامة لـ'صيف آمن '

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين في نابلس

الثلاثاء، 04-05-2021 11:12 ص

راتب مصفف شعر زوجة ماكرون يثير جدلا في فرنسا

ماكرون


الوكيل الإخباري - أثار الإعلان عن راتب مصفف شعر بريجيت، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جدلا واسعا في فرنسا ، حيث يرى متابعون أنها تكلف ميزانية الدولة أكثر من اللازم.

اضافة اعلان

كم يكلف أسلوب حياة السيدة الأولى؟ سؤال يثير حفيظة بعض الفرنسيين بانتظام، يمكن العثور على إجابته في التقرير السنوي لديوان المحاسبة. ففي 29 يوليو 2020، بلغت التكاليف المتعلقة أساسا برواتب طاقم موظفي بريجيت، 282476 يورو شهريا.


وهذا مبلغ يساوي تقريبا ما كان عليه في 2017 و2018 (278750 يورو)، بينما زاد نشاط زوجة إيمانويل ماكرون، وتلقيها أكثر من 21000 رسالة في عام 2019، تطالبها بتحسين مظهرها، ارتفاعا من 19500 رسالة في العام السابق له.


لكن الاستجابة لطلبات الفرنسيين ليس السبب الوحيد لإنفاق بريجيت، التي تتميز بمظهر جيد. فماليا، لا يرى الفرنسيون الصورة بالكامل، وقد تم تداول الرقم الخاطئ البالغ 150000 يورو سنويا على الانترنت لفترة من الوقت، وتسبب بالكثير من ردود الفعل.


لكن لا يزال الحديث عن مبلغ 5200 يورو شهريا لمصفف شعر الزوجين ماكرون، أو 62400 يورو سنويا، يثير جدلا رغم أنه أقل بمقدار النصف من الراتب الذي كان يتقاضاه مصفف شعر الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، وهو 10 آلاف يورو شهريا، وفقا لما تم الكشف عنه في عام 2016.


وتشتهر السيدة الأولى الفرنسية، بريجيت، إلى جانب أناقتها في الملابس، بقصة شعرها. وقد أكد مدير مكتبها، بيير أوليفييه كوستا، لصحيفة "لوفيغارو" أنه ليس لديها مصمم أزياء محدد، موضحا في الوقت نفسه أنها تستفيد من مصفف الشعر "فقط خلال الطلعات الرسمية".


وأضاف أن الاستعانة بالخدمات الخارجية قللت الميزانية المخصصة لتصفيف الشعر والمكياج بنسبة 70%، خاصة أن بريجيت ماكرون هي من تعتني بمكياجها بنفسها.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اليخت

أصحاب الثروات يفرون من كورونا باليخوت إلى أعالي البحار في بريطانيا

اليابان

لماذا يهاب اليابانيون شهر مايو؟

E0bLSNfWQAEeR4b

كما لم تشاهده من قبل.. السعودية توثق الحجر الأسود بوضوح غير مسبوق - صور

صين

أب صيني يبيع ابنه من أجل تحقيق حلمه

حلو

روسيا تحتفل بيوم صانع الحلويات الروسية

النحل

نحل عدواني يقتل أمريكياً بحديقته في تكساس

أخبار متعلقة
main_image60238f1c8234e

طعن عامل التوصيل لهذا السبب المفاجئ في فرنسا