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الأحد، 15-11-2020 03:26 م

رجل ياباني يتخذ الملاهي مكانا للعمل بدلا من المنزل.. شاهد

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الوكيل الاخباري-  تسببت جائحة كورونا في تغيير أنماط الحياة في غالبية دول العالم، خاصة في مجال العمل، وأصبح العمل من المنزل بديلا عن مقرات العمل التقليدية التي يمكن أن تكون بؤرة لانتشار المرض بين العاملين.

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ومع مرور الوقت، يبتكر البعض أساليب جديدة تجعل العمل في المنزل أكثر متعة، بينما يسعى آخرون للجمع بين ميزة الاستقلالية التي يوفرها العمل في المنزل ومميزات الوجود في الأماكن المفتوحة.

ومن هؤلاء رجل ياباني حول عجلة فيريس أو دولاب الملاهي إلى مقر للعمل بدلا من أن يعمل داخل منزله أو أن يتحمل خطورة البقاء في مقر العمل، بحسب مقطع فيديو نشرته إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".


وتوفر إحدى مدن الملاهي في اليابان عرضا للراغبين في العمل بإحدى أماكنها يتضمن توفير مواقع متباعدة على المسابح وفي الألعاب المتحركة ومنها دولاب الملاهي.

 

 

المصدر: سبوتنيك 


 




 

 


 

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