زلزال يتسبب بقطع لقاء مباشر لرئيسة وزراء.. شاهد

الوكيل الاخباري - قطعت رئيسة وزراء آيسلندا مقابلة مباشرة مصورة خلال حديثها عن تأثير جائحة كورونا على قطاع السياحة في البلاد.

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حيث تسبب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، بقطع مقابلة مباشرة لرئيسة وزراء آيسلندا، كاترين ياكوبسدوتير.



وقالت خلال حدوث الهزة: "عذرا... حدث زلزال الآن، المنزل لا يزال قويا. لذلك لا تقلق"، موجهة حديثها لمضيفها.

حيث كانت آيسلندا قد فرضت حالة الطوارئ، في وقت سابق، أعلنت فيها عن تطبيق قواعد أكثر صرامة للوقاية من فيروس كورونا، بما في ذلك قواعد النظافة، في مؤسسات مختلفة في آيسلندا.



وفي الوقت نفسه، قررت السلطات الآيسلندية عدم فرض حظر على تنظيم مناسبات جماهيرية، لكنها لم تستبعد إمكانية مثل هذه التدابير في المستقبل.





سبوتنيك

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