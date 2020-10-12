الإثنين 12-10-2020
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الإثنين 12/10/2020

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الحرارة أعلى من معدلاتها

إدارة الأزمات تنشر خارطة حول فوائد الحظر الشامل - صورة

تسجيل 16 إصابة جديدة بكورونا في عجلون

تسجيل 45 إصابة جديدة بكورونا في جرش

إصابة حنان عشراوي بفيروس كورونا

هل يستمر فرض حظر التجول الشامل خلال الاسابيع القادمة ؟

الاستهلاكية العسكرية تعلن تخفيضاتها على 200 سلعة

السعودية: 25 وفاة و323 إصابة جديدة بكورونا




الإثنين، 12-10-2020 07:57 ص

رسالة اعتراف

سائحة كندية تعيد آثارا مسروقة بعد 15 عاما وتفاصيل مؤلمة

اب
مدينة "بومبي" الواقعة على على جبل بركان فيزوف


الوكيل الإخباري- أعادت سائحة كندية قطعا أثرية كانت قد سرقتها من مدينة "بومبي" السياحية الإيطالية الواقعة على جبل بركان فيزوف، قبل 15 عاما.

وأعادت السائحة، التي تم تعريفها باسم نيكول فقط، طردا يحتوي قطعتين من الفسيفساء وأجزاء من إناء فخاري وقطعة سيراميك ملونة إلى وكيل سفريات في بومبي جنوبي إيطاليا، مرفقا برسالة اعتراف.

اضافة اعلان

وفي خطابها أشارت نيكول، التي كانت في أوائل العشرينيات من عمرها عندما زارت "بومبي" في عام 2005، إلى أنها سرقت القطع الأثرية بسبب سوء وضعها المالي، وذلك عقب إصابتها بسرطان الثدي.

وأضافت قائلة إنها لا تريد الاحتفاظ بأي شيء يعود لتاريخ قديم، مشيرة إلى أن القطع الأثرية التي سرقتها تتمتع بـ"طاقة سلبية" مرتبطة بدمار المنطقة التي أخذت منها.


وأرفقت نيكول الطرد بخطاب آخر من زوجين كنديين مع أحجار مسروقة من ذات الموقع أيضا سنة 2005، حيث أشارا إلى أنهما أخذاها دون التفكير بالألم والمعاناة لمن عاش في هذه البقعة من الأرض أثناء ثوران بركات فيزوف.


ووقع ثوران بركان جبل فيزوف في العام 79 الميلادي، وغطى البركان الواقع على ساحل نابولي الغربي في إيطاليا، مدينتي بومبيي وهيركولانيوم الرومانيتين المجاورتين بالرماد والصخور المنصهرة في غضون دقائق، مما أسفر عن مقتل الآلاف.

 

المصدر: سكاي نيوز 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة








 




 

 


 

إقرأ ايضا
adi-goldstein-717512-unsplash

بكلفة 27 مليون دولار.. مليارديرة لبنانية تحتفل بميلادها 21 مرة في وقت واحد - شاهد

khimji-jewellers-Cuttack-1-LG-1140x640

السعودية.. لص يغافل بائع مجوهرات ويسرق منه الذهب بلمح البصر - فيديو

Toothbrush,_Toothpaste,_Dental_Care_(571741)_(cropped)

سنوات من الاعتقاد الخاطئ.. كيف نستخدم معجون الأسنان؟

b7a97144-71b0-460e-9200-d7a784f31020

صيد ثمين في فلوريدا .. ثعبان طوله 6 أمتار ووزنه 47 كيلو غراماً - فيديو

ants_1280p

لتفادي المخاطر.. نوع من النمل يفاجئ العلماء

web1_10521154-6a71c603e21f47ada2cf4e5d92886da1

فيديو إنقاذ عائلة سورية في البحر هربت من الحرائق المشتعلة ورائها

أخبار متعلقة
5f78b3544c59b744c5039950

مسن إيطالي يحصل على شهادته الجامعية الثالثة في عمر 93 عاما - صور