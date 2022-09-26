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الإثنين، 26-09-2022 06:33 ص

سائق الشاحنة يكشف كواليس الفيديو المثير في مصر

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الوكيل الإخباري - بعدما شهد طريق القاهرة السويس، السبت، واقعة غريبة وثقها المارة عبر فيديوهات تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل، مظهرة تهور قائد سيارة كاد يتسبب في فاجعة، كشف سائق الشاحنة كواليس تلك الحادثة.

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وأوضح سائق الشاحنة الذي استطاع إيقاف الشخص المتهور على الطريق، كواليس مطاردة السائق، الذي تعمد القيادة بسرعة جنونية على طريق سريع مع ترك باب السيارة مفتوحاً.


ونقل عن السائق قوله: أثناء تواجدي على طريق السويس فوجئت بتكدس سيارات وملاحقة سيارات شرطة لقائد سيارة ملاكي سوداء كان يشق طريقه بسرعة جنونية متنقلا بين الحارات بتهور شديد ومع ترك باب السيارة مفتوحا، متعمداً عرقلة كل السيارات التي تحاول تجنبه للنجاة منه".


وأضاف أنه "حاول مساعدة الشرطة في القبض على السائق المتهور، وبعد مراوغة منه صدمت سيارته من الخلف مهشماً الجزء الخلفي من السيارة، حتى يخفف من سرعته ويتسنى لسيارات الشرطة محاصرته". كما أشار إلى أن " شخصا آخر كان يجلس إلى جانب السائق المتهور، محاولاً تهدئته والسيطرة على الموقف لكن دون جدوى".


يذكر أن الأجهزة الأمنية كانت ألقت القبض على السائق المتهور ووجهت إليه اتهامات بتعطيل حركة المرور، وتعريض سلامته وسلامة المواطنين الآخرين للخطر.


كما تبين بعد إلقاء القبض عليه، وجود آثار لتناوله مواد كحولية، وتعاطيه للمخدرات، فضلا عن عقار طبي مجهول.


عقب ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة من أجل التحقيق معه.

 

 

 

البيان


 




 

 


 

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