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الإثنين، 20-09-2021 03:51 م

سرب من النحل يقتل 64 من البطاريق الأفريقية النادرة

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الوكيل الإخباري - قالت المتحدثة باسم هيئة الحفاظ على الطبيعة في جنوب إفريقيا، لورين هوارد كلايتون، لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الإثنين، إن هناك 64 طيرا من البطاريق، التي يرجح أنها لقت حتفها بسبب سرب من النحل، في مدينة كيب تاون السياحية بجنوب إفريقيا.

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وقالت هوارد كلايتون إنه حادث مأساوي وغير معتاد.


وتم العثور على الطيور النافقة، يوم الجمعة الماضي على شاطئ "بولدرز"، وهو مقصد سياحي شهير يقع جنوب كيب تاون.

 

وكانت البطاريق جزءا من مستعمرة لطيور "البطريق الأفريقي"، التي تعيش في محمية طبيعية، وتُعتبر مهددة بالانقراض، بحسب القائمة الحمراء الخاصة بـ "الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة".


وقالت المتحدثة إنه قد تم العثور على 20 لدغة نحل أو أكثر لدى بعض البطاريق. وأوضحت هوارد كلايتون إن السلطات تبحث حاليا عن الخلية لمعرفة سبب هجوم النحل على البطاريق.


وتتكاثر طيور البطريق، المعروفة أيضا باسم "طيور البطريق ذات الأرجل السوداء" أو "طيور البطريق الحماري"، في جنوب إفريقيا ودولة ناميبيا المجاورة.


ومازال هناك في ناميبيا، 4300 زوج من البطاريق.

 

المصدر - البيان 

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