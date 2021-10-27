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الأربعاء، 27-10-2021 11:52 ص

سعودي يمشي على رجليه بعد 6 سنوات من العجز - فيديو

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الوكيل الإخباري -  ما أجمل أن يتبدل الألم إلى أمل، والحزن إلى فرح، والقدرة على الحياة حينما تجتمع عليك الهموم، والمثابرة في تحقيق الهدف، وعدم اليأس من ظلمات الحياة، فما أطيب وألذ الفرح بعد سنوات من المعاناة.

في قصة مؤثرة استعاد مواطن سعودي القدرة على المشي بعد عجزه بسبب سمنته المفرطة، حيث نجح فريق طبي مكون من 60 شخصاً من رسم الفرحة على وجه الرجل الذي أقعدته سمنته عن الحركة.

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و‏نشر عبدالله الضحيان، رئيس الجمعية السعودية لجراحة المناظير، مقطع فيديو  لمواطن سعودي يدعى منصور الشراري.

ظهر الشراري خلال مقطع الفيديو يسير على قدميه وسط تهليل من الأطباء المتواجدين حوله.


وكتب الضحيان تعليقا على الفيديو: "الحمد لله منصور الشرارى من بعد عدم مشيه لمدة 6سنوات، من 3 أشهر بدأت بعلاج طبيعى ورياضة وحمية وأجريت العملية من شهر وهو الآن يستعد الرجوع لاهله".


وأضاف: "جهد أكثر من60 طبيباً وممرضاً وفنياً، وليس جهد شخص ولكن جهد الجميع".


وكانت قناة الإخبارية السعودية قد أوضحت في وقت سابق أزمة منصور الشراري، البالغ من العمر 40 عامًا، بدأت منذ 5 أعوام؛ حيث كان وزنه حينها 400 كجم، مشيرة إلى أن أحد الفرق الطبية حققت معه إنجازًا طبيًا فريد من نوعه، بعد إنزال وزنه إلى 250 كجم، ولكن بعد ظهوره على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب وصول وزنه إلى أكثر من 500 كجم.

 

 

 

المصدر - البيان 

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