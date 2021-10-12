سمكة تسقط على منزل وتتسبب بأضرار في لبنان - شاهد

الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بسقوط سمكة على منزل شمالي لبنان.

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وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن سمكة سقطت من السماء إلى داخل شرفة منزل يعود إلى عائلة تعيش في بلدة كرم عصفور الواقع في قضاء عكار شمالي لبنان.



وبحسب الصحيفة أدى سقوط السمكة التي يزيد وزنها عن كيلوغرام واحد إلى أضرار بسيطة بالممتلكات.



ومن المُرجّح أن تكون السمكة قد سقطت من فمِ طائر أثناء مروره فوق البلدة.









المصدر : سبوتنك

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