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الأحد، 01-08-2021 01:51 م

سمك السلمون يتعرض لحروق فى نهر كولومبيا بأمريكا - فيديو

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الوكيل الإخباري - أصيبت المنظمات المهتمة بالبيئة بصدمة بعد نشر مقطع مصور لأسماك من نوع "السلمون"، في مياه المحيط الهادئ، ويظهر على جسدها طفح جلدي وحروق.

ونشر المقطع منظمة "ريفير كيبر" البيئية، غير الربحية، وتظهر أسماك السلمون وهي تحترق تحت المياه، وتشير إلى أن السبب ارتفاع درجات حرارة مياه المحيط، حيث بلغت 70 درجة فهرنهايات أي ما يعادل 21 درجة مئوية.

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وقالت المنظمة إنه تم التقاط الفيديو، في 16 يوليو الماضي، على نهر "ليتل وايت"، وهو جزء بطول 19 ميلًا من نهر كولومبيا في ولاية واشنطن الأمريكية.


وفي المقطع تظهر الأسماك وعليها آفات حمراء وفطريات بيضاء انتشرت في جميع أنحاء جسدها، وبدأ جلد بعض الأسماك في الذوبان والتسلخ بسبب موجة الحر الشديدة التي ضربت شمال غرب المحيط الهادئ في الشهر الماضي، مما تسبب في ارتفاع درجة حرارة النهر وذوبان جزء منه.

 

 

المصدر - البيان

 




 

 


 

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