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الإثنين، 23-11-2020 01:18 م

شابة إسبانية تبتكر جهازاً لكشف السرطان في المنزل

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الوكيل الاخباري - توصلت شابة إسبانية تُدعى جوديت جيرو بينيت، 23 عاماً، إلى ابتكار جهاز يمكنه كشف الإصابة بسرطان الثدي في المنزل من خلال عينة بول.

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وأفاد تقرير لصحيفة Daily Mail بأن دقة النتائج يمكن أن تصل إلى 95%. وأضاف أن مدة الاختبار 40 دقيقة، وأن الجهاز فاز بجائزة قدرها 30 ألف جنيه استرليني قدّمها المخترع والملياردير جيمس دايسون في منافسة جمعت 1800 مرشح للفوز بالجائزة.


ونقلت الصحيفة عن جوديت قولها إن حوالى 40 % من النساء لا يخضعن لتصوير الثدي بالأشعة السينية، مع الإشارة إلى أن هذا الجهاز يمكنه تحويل الفحص إلى جزء من الحياة اليومية.

وأضافت أنه يمكن تغذية الذكاء الاصطناعي للجهاز بالبيانات في كل مرة يُجرى فيها الفحص، لافتةً إلى أن تكلفة صنعه لا تتخطى الـ60 جنيهاً إسترلينياً وأنه يرسل النتائج إلى تطبيق على الهاتف الخليوي، ومشيرةً الى أنها استوحت فكرته من جهاز آخر يُستخدم لكشف قدرة الكلاب على تحديد مدى الإصابة بسرطان الرئة من خلال شم رائحة أنفاس المرضى.

 

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