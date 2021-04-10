السبت 10-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

محافظة: حظر الجمعة لم يقدم أي نتيجة واضحة على الوضع الوبائي

مركز الازمات ينشر آخر التحديثات المتعلّقة بالحملة الوطنية للتطعيم

ولي عهد أبو ظبي يغرد للأردن

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الفرجات والهميسات

قطر: ارتفاع الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا

خطة تطعيم متكاملة لعقبة خالية من كورونا

الهواري : نعمل على توفير كميات إضافية من المطاعيم

وزير الزراعة يتفقد بورصة الزهور

وزير العدل : تعديلات مواد حبس المدين في مراحلها النهائية

الصحة: علاجات مرضى الضغط والأدوية البديلة متوفرة

السبت، 10-04-2021 08:32 م

شاب رياضي يدخل تحدي 10 آلاف سعرة حرارية على تيك توك وهذا ما حدث

سعره حرارية


الوكيل الإخباري - دخل شاب رياضي في تحدي متعب للغاية على تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة، لكنه أخفق في الوصول إلى خط النهاية.

اضافة اعلان

وأعلن فيني ميرفي (19 عاما) أنه سيشارك في تحدي تناول 10 آلاف سعرة حرارية في يوم واحد، وهو رقم كبير للغاية، على أن يحتوي أكلا غير صحيا من الحلويات والوجبات السريعة.


وباتت التحديات على شبكات التواصل الاجتماعي أشبه بالموضات التي تبرز كل فترة، يتنافس فيها رواد هذه الشبكات في محاولة كسر هذه التحديات.


والرجل يحتاج إلى 2500 سعرة حرارية يوميًا للحفاظ على وزنه، وإذا أراد خسارة كيلوغرام أسبوعيا فيجب أن يتناول 2000 سعرة حرارية في اليوم.


وينشر فيني بانتظام فيديوهات عن اللياقة البدينة والوجبات الصحية، حيث بدا أنه قادر بسبب جسده الممشوق من تجاوز التحدي.


ووثق الشاب الرياضي تجربته في سلسلة فيديوهات على "تيك توك"، حازت أكثر من نصف مليون مشاهدة.


واستهل فيني يوجه بتناول كميات من الشوكولاته وقطع الحلوى، ولم تتجاوز الساعة السابعة والنصف صباحا حتى كان قد أكل ما يعادل 2000 سعرة حرارية، أي ما تحتاج المرأة طوال اليوم.


وفي العاشرة صباحا، توجه إلى مطعم للوجبات السعرية، حيث طلب هناك وجبة قدرت بنحو 1785، وهنا فاق ما تناوله حاجة الرجال.


وظل على هذه الحال حتى الساعة الثامنة مساء عندما وصلت عدد السعرات التي تناولها إلى 8500 سعرة حرارية.


وقال: لن أكذب عليكم. إذا أكلت لقمة أخرى من الطعام سأتقيأها. لقد هزمت".
ولم يكسب الشاب الرياضي من هذا التحدي سوى أن وزنه زاد اثنين كيلوغرام، فقد كان وزنه 78 قبل يوم المتحدي وصار 80 بعده.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
جامعة

جامعة قبلت نصف مليون شخص في أمريكا

22-63

فيديو مؤثر لإنقاذ حياة طفلة مختنقة في فلسطين

Doc-P-811184-637535507037167427

بطريقة مبتكرة.. هكذا تحايلا للحصول على لقاح كورونا في الباكستان

78104203

الأمير فيليب.. هكذا كانت أيامه الأخيرة في قلعة وندسور

Doc-P-811488-637536380365248168

لاعب في ببجي يعيد تمثيل مشهد من اللعبة ويقتل أفراداً من عائلته في الباكستان

نحل

15 ألف نحلة يختطفون سيارة رجل في أمريكا

أخبار متعلقة
جثث

انتشال 7 جثث من داخل محطة للصرف الصحي في الجزائر

العوامي

صاحب أشهر صورة بعد تعويم سفينة السويس يكشف كواليس حل الأزمة في مصر

2018_4_6_13_7_27_145

مقطع متداول لا يستطيع سماعه من تجاوز الـ25 عاما.. فيديو