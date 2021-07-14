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الأربعاء، 14-07-2021 07:40 م

شاهد.. أم تلقي برضيعها من الطوابق العلوية لبناية تلتهمها النيران بجنوب افريقيا

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الوكيل الإخباري - تواجه دولة جنوب إفريقيا أعمال عنف مستعرة منذ 6 أيام، بسبب الحكم بسجن الرئيس السابق جاكوب زوما، مما أسفر عن مقتل العشرات، ونهب محال تجارية، في ظل انتشار أمني مكثف في محاولة للسيطرة على الوضع.


وانتشرت صور لحرائق في شوارع جنوب أفريقيا، نتجت عن أعمال شغب واقتحام لمحال تجارية، من المواطنين.

وقالت الشرطة في بيان رسمي، الاثنين، إن "العدد الإجمالي للأشخاص الذين فقدوا حياتهم منذ بداية هذه الاحتجاجات ارتفع إلى 72".

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وأضافت أن معظم الوفيات "مرتبطة بالتدافع خلال حوادث سرقة المحلات، وبعضها الآخر ناتج عن إطلاق نار وتفجيرات أمام أجهزة الصراف الآلي"، حسبما نقلت "فرانس برس".

واندلعت الاضطرابات الجمعة، بعد أن بدأ الرئيس السابق جاكوب زوما قضاء عقوبة سجن لمدة 15 شهر بعد إدانته بازدراء القضاء الذي كان يحقق معه في قضية فساد تعود إلى عهده الذي استمر تسعة أعوام.

الأم والطفل

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو لامرأة على سطح أحد المحال، وهي تلقي طفلها الرضيع من أعلى البناية، هربا من الحريق.

والتقط عدد من السكان على الأرض، الطفل الرضيع، وأنقذوه من الحريق، قبل أن تنزل أمه لاحقا ويلم شملها مع الطفل.

 

 

 

 

 




 

 


 

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