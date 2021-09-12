شاهد ...أول حلاقة سعودية تتصدر الترند

الوكيل الإخباري - تصدرت سيدة سعودية الترند في المملكة العربية السعودية بعد أن ظهرت في مقطع فيديو وقيل أنها " أول حلاقة" في السعودية.



وتظهر في الفيديو الحلاقة، التي قيل إن اسمها وفاء، وهي تقص شعر طفل صغير، ونشره الناشط السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبد الرحمن المطيري.

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وتمارس وفاء مهنة الحلاقة في بيتها وتحلق شعر الأطفال فقط ولا تقص شعر الرجال او النساء، وتقوم بهذه الوظيفة بدعم من والدتها واعتبر كثير ان وفاء "نموذج رائع لبنت الوطن, كان حلم أن نشاهد (حلاقة سعودية) واليوم مع بنتنا وفاء تحقق وأصبح حقيقة، نحتاج مثل وفاء في أكثر من مدينة".

pic.twitter.com/kEPcChrjfE نموذج رائع لبنت الوطن, كان حلم أن نشاهد (حلاقة سعودية) واليوم مع بنتنا وفاء تحقق وأصبح حقيقة، نحتاج مثل وفاء في أكثر من مدينة 👏🏻🇸🇦 #اول_حلاقه_سعوديه September 11, 2021

المصدر - الفن