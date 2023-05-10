شاهد إنقاذ حياة رضيع انزلقت عربته إلى شارع سريع في احدى الدول

الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو لحظة إنقاذ رضيع انزلقت عربته باتجاه شارع سريع في اللحظات الأخيرة.
ويظهر المقطع على ما يبدو والدته وقد سقطت على الأرض لتندفع العربة نحو الشارع، قبل أن يظهر شخص في اللحظات الأخيرة وينقذ الرضيع.
Stroller with a baby inside gets blown by the wind towards the street, luckily a hero catches the stroller before anything bad happens to thebaby 🙏👀pic.twitter.com/DXPleQdCzt— Daily Loud (@DailyLoud) May 3, 2023
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