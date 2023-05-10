شاهد إنقاذ حياة رضيع انزلقت عربته إلى شارع سريع في احدى الدول

الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو لحظة إنقاذ رضيع انزلقت عربته باتجاه شارع سريع في اللحظات الأخيرة.

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ويظهر المقطع على ما يبدو والدته وقد سقطت على الأرض لتندفع العربة نحو الشارع، قبل أن يظهر شخص في اللحظات الأخيرة وينقذ الرضيع.

Stroller with a baby inside gets blown by the wind towards the street, luckily a hero catches the stroller before anything bad happens to thebaby 🙏👀 pic.twitter.com/DXPleQdCzt May 3, 2023

القدس العربي