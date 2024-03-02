السبت 02-03-2024
الوكيل الاخباري
 

مع الإرتفاع الكبير على الذهب .. كم بلغ سعر الليرة في الأردن ؟

الصحة العالمية: الدمار المحيط بمستشفى الشفاء "يفوق الكلمات"

واشنطن بوست: غضب أميركي من تصرفات نتنياهو

24.5 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية لشهر شباط الماضي

40-20 قرشاً سعر كيلو البطاطا بالسوق المركزي

الاحتلال يفتش منازل في السموع جنوب الخليل

حزب الله ينعى 3 من مقاتليه

سرايا القدس: أسقطنا مسيّرة في بيت لاهيا

الاحتلال يحطم محتويات مطبعتين جنوب جنين

قفزة كبيرة على أسعار الذهب بالأردن

السبت، 02-03-2024 09:31 ص

شاهد اعتداء وحشي على رجل مسن مشلول داخل حافلة في تركيا

YDZnrnXAOPBjY3LTPMds5OzBqJov1LbhZ9Y9JHu3@md


الوكيل الإخباري - شهدت مدينة مرسين التركية، حادثة اعتداء وحشية على رجل مسن مشلول برفقة زوجته في حافلة نقل عام.

اضافة اعلان

 

ونشرت العديد من وسائل الإعلام التركية، مقطع الفيديو الذي يظهر فيه مدير مدرسة ثانوية ونجله الشاب ينهالان بضرب وحشي على المسن الذي يعيش على جهاز لتنظيم ضربات القلب ويعاني من فشل كلوي، وشلل جزئي في الجانب الأيمن من جسده، فيما يحاول هو وزوجته عبثاً الدفاع عن نفسيهما.

أما سبب الخلاف يعود لطلب المسن من المدير وابنه القيام من مقعد المعاقين لأن له الأحقية في الجلوس بسبب وجود ما يثبت أنه من ضمن الفئات الضعيفة فغضب الرجل لأن المسن قال لهما بصفة الأمر "قم من هذا المكان" فاحتدم الشجار على أحقية المقعد المخصص للمعاقين وحدث ما حدث.

 

 

لبنان 24

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
30-8-2023_01_17_15_GomhuriaOnline_171693347435_721596

الطيور تلغي إقلاع طائرة في مصر

589236-1627538877

مادة غامضة تتسرب من داخل أنبوب تصريف المياه في أمريكا - صورة

كيفية-ترتيب-مقاعد-الطائرة

امريكية أثارت جدلا واسعا بين المسافرين.. لهذا السبب

20240215175024308

لماذا تتكرر السنة الكبيسة كل 4 سنوات؟

154-001124-uae-world-falcon-hospital_700x400

مستشفى للصقور يراقب مرضاه عبر الأقمار الصناعية في أبو ظبي

5555552525

أزمة غير متوقعة بسبب 29 فبراير.. خلل يصيب نيوزيلندا بالشلل