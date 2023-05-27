السبت 27-05-2023
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السبت، 27-05-2023 07:04 ص

شاهد "الحوت القاتل" يهاجم 4 أشخاص في اسبانيا لمدة ساعة

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الوكيل الاخباري - تعرض يخت على متنه 4 أشخاص إلى هجوم مخيف من حوت الأوركا، الذي يعرف أيضا باسم "الحوت القاتل"، وذلك قبالة سواحل الجنوب الإسباني.

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وتعد هذه أحدث هجمات حيتان الأوركا في تلك المنطقة، حيث ألحق الحيوان الضخم أضرارا جسيمة بيخت "ماستيك" الذي كان يرفع العلم البريطاني، وذلك بعد أن استمر في الاصطدام به وعضه.


واخترقت أسنان الحوت هيكل السفينة، بينما كانت في طريقها إلى جبل طارق، في الساعات الأولى من الخميس.

وقال متحدث باسم خدمة الإنقاذ البحري إن الأضرار أجبرت طاقم اليخت، الذي يبلغ ارتفاعه 20 مترا، على الاتصال بالسلطات الإسبانية لطلب المساعدة، وقامت بدورها بإرسال سفينة استجابة سريعة وطائرة هليكوبتر تحمل مضخة ماء.


ونشرت البحارة البريطانية التي كانت على متن اليخت إبريل بويز، صورا ومقاطع فيديو توثق آثار الهجوم، على حسابها في تطبيق "إنستغرام".


وفي أحد مقاطع الفيديو، يمكن سماعها وهي تقول: "يبدو الأمر كما لو كانوا يعضونها (السفينة)".


وأضاف: "ما بدأ كلقاء فريد انتهى بقطع الأوركا للدفة، ثم شرع في تمزيق القارب لمدة ساعة. وجود ثقب ضخم في الهيكل يعني دخول المياه إلى أجزاء أخرى من اليخت وغرفة المحرك".


واستطردت معربة عن شعورها بالخوف: "يمكنني أن أقول بصراحة إنها كانت تجربة مخيفة. كلنا بأمان وأشعر بالامتنان لخفر السواحل".

 

 

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