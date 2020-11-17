شاهد بالصور..بدلة قياس ثلاثية الأبعاد في اليابان

الوكيل الاخباري- تعرّفوا على "Zozosuit "- بدلة قياس الجسم ثلاثية الأبعاد والتي يمكنها التقاط صور ثلاثية الأبعاد دقيقة للغاية للجسم، بحسب ما أوردته شركة بيع الأزياء اليابانية بالتجزئة "Zozo"، مشيرة الى أنّ "البدلة الجديدة قد حلّت العيوب التي ظهرت في نسختها السابقة".



يذكر أنّ البدلة الأصلية سمحت للمستخدمين عند مسحها باستخدام هاتف ذكي بتحميل قياساتهم وطلب ملابس مصنوعة حسب الطلب، وتلقت اهتمامًا كبيرًا من صناعة الأزياء، لكنها فشلت في زيادة المبيعات وسط شكاوى من ضعف في الأحجام.

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وقال ماساهيرو إيتو (Masahiro Ito)، رئيس العمليات، في مقابلة إن "مهندسي (Zozo) أعادوا صياغة الخوارزميات الخاصة بهم، وزادوا عدد علامات القياس إلى 20000 في (Zozosuit 2) بدلًا من العدد السابق البالغ 400 علامة قياس".

و اوضح في تصريحات لوكالة "رويترز" بالقول:"أمضينا العامين الماضيين في التخلص من كل مشكلة يعاني منها الناس، لذا فإن العملية برمتها أكثر قوة، وكنا نسير سابقًا بسرعة كبيرة، لكننا بحاجة إلى توخي الحذر في الوقت الحالي".



ويستهدف تجار الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت تقنية قياس الجسم الدقيقة والسهلة الاستخدام، وذلك لأنهم يحاولون تقليل المرتجعات.



وتسعى شركة (Zozo)، التي تسيطر عليها شركة سوفت بانك (SoftBank)، إلى البحث عن شركاء في مجالات اللياقة البدنية والرعاية الصحية وقطاعات أخرى.

وتأمل الشركة في تقديم البدلة في غضون عام، وقال إيتو: إن التصميم الجديد يمكن إنتاجه بتكلفة منخفضة عبر عملية طباعية قابلة للتطوير بسهولة.



ومن خلال تقديم تقنيات القياس الخاصة بها إلى أطراف خارجية، تأمل (Zozo) في تشغيل خدمات جديدة ثورية؛ من خلال الجمع بين ذكاء القياس والتقنيات والخبرة الفريدة لشركاء العلامات التجارية في مختلف الصناعات.



يذكر أنّه تشتهر الشركة بموقع بيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت (Zozotown)، وتقدم أيضًا تقنية (Zozomat) لقياس القدمين، التي تقول: إنها خفضت مرتجعات الأحذية بنحو الثلث.

وتتيح تقنية (Zozomat) للعملاء مسح أقدامهم ضوئيًا بشكل ثلاثي الأبعاد باستخدام هواتفهم الذكية، وتلقي توصيات بمقاسات الأحذية عبر مختلف العلامات التجارية والأنماط.



وغادر المؤسس يوساكو مايزاوا (Yusaku Maezawa) الشركة العام الماضي، واجتذب أكثر من 10 ملايين متابع عبر منصة تويتر من خلال الهدايا النقدية، وخطة للدوران حول القمر عبر صاروخ شركة سبيس إكس (SpaceX).







المصدر: كل العرب



