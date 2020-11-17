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الثلاثاء، 17-11-2020 11:26 ص

شاهد بالصور.. هكذا ظهرت الملكة اليزابيث دون ارتداء القبّعة

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الوكيل الاخباري - التقطت عدسات الباباراتزي مجموعة من الصور للملكة إليزابيث الثانية قبل أيام ظهرت فيها بإطلالة دون القبّعة، الأمر الذي أدهش المتابعين.

واختارت الملكة البريطانية إطلالة أنيقة باللون الأسود، وتم التقاط الصور خلال مغادرتها قلعة وندسور في نزهة بسيطة قبل دخول بريطانيا في حالة إغلاق ثانٍ، لتجنّب انتشار فيروس كورونا المستجد، وفاجأت الجميع بشكلها دون ارتدائها القبّعة التي تعتمرها في كل المناسبات العامة.

وبدت الملكة البالغة من العمر 94 عاماً بشكل مختلف بشعرها الأبيض القصير والكثيف، واعتبر العديد من المتابعين أن القبّعة تزيدها جمالاً، في حين اعتبر العديد منهم أن الفكرة تكمن في التعوّد على رؤيتها دائماً بالقبّعة، لذلك رأوا شكلها مختلفاً.





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