شاهد بردية قوية تحاصر سيارات في السعودية

الوكيل الإخباري - عرضت محافظة خميس مشيط لبردية قوية تسببت في احتجاز السيارات.
وذكر المتواجدون في المكان مقاطع فيديو للسيارات بعدما حاصرتها بردية قوية بحي الوسام.
يذكر أن رادارات الطقس رصدت ازدياد تكون السحب الرعدية الممطرة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات من مناطق عسير و الباحة.
شاهد.. فيديو متداول لبرد كثيف وقع على #خميس_مشيط تسبب بإغلاق أحد الشوارع.. وبلدية المحافظة تستعمل المعدات الثقيلة لإزالته#السعودية pic.twitter.com/DCOKTgQDCm— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 19, 2023
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