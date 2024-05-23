شاهد سيارة مسروقة تصطدم بشاحنة متوقفة بأمريكا في بث تلفزيوني

الوكيل الإخباري - التقط طاقم إخباري في مدينة ميلووكي الأمريكية أثناء تغطيته حادث إطلاق للنار جنوبي المدينة مشاهد لسيارة مسروقة تصطدم بشاحنة متوقفة، وفرار سائق السيارة.

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والتقطت قناة WTMJ التابعة لشبكة NBC مقطع فيديو لحادث الاصطدام والفرار.

وقالت شرطة ميلووكي في بيان إن الحادث الذي شمل "سيارة مسروقة جديدة" وقع عند تقاطع شارع 14 الجنوبي وشارع ويست هالسي، مبينة أن رجلا يبلغ من العمر 57 عاما كان في الشاحنة نقل إلى المستشفى مصابا بجروح لا تهدد حياته.



أما راكب السيارة المسروقة، وهو شاب يبلغ من العمر 16 عاما، فقد نقل أيضا إلى المستشفى مصابا بجروح لا تهدد حياته، وتم القبض عليه على أن تتم إحالة التهم الجنائية إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة ميلووكي.





A Milwaukee news crew reporting on a fatal shooting on the south side of the city accidentally captured a dramatic video Sunday night of a stolen sedan slamming into a parked minivan and then the car's driver… Local news in Milwaukee captured a brutal hit-and-run on camera. 😳A Milwaukee news crew reporting on a fatal shooting on the south side of the city accidentally captured a dramatic video Sunday night of a stolen sedan slamming into a parked minivan and then the car's driver… pic.twitter.com/5NAqP6A4UE May 22, 2024

روسيا اليوم