الخميس 23-05-2024
الوكيل الاخباري
 

استمرار الدوام في أسواق الاستهلاكية المدنية ليومي الجمعة والسبت

الملك في وداع سلطان عُمان لدى مغادرته عمّان

الضمان تطلق خطتها الاستراتيجية للأعوام (2024-2026)

الملك يصطحب سلطان عُمان لزيارة متحف الأردن

توقف بعض خدمات الأحوال المدنية مؤقتا

اذاعة الاحتلال: إصابة جنديين أميركيين في منطقة الرصيف العائم قبالة غزة

إصابة طفلين شقيقين برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

إيقاف ضخ المياه عن مناطق في المملكة الأحد- أسماء

الرئيس الإيراني يوارى الثرى في مسقط رأسه اليوم

اعلام عبري : محكمة العدل الدولية تستعد لإصدار أمر بوقف الحرب في قطاع غزة

الخميس، 23-05-2024 10:43 ص

شاهد سيارة مسروقة تصطدم بشاحنة متوقفة بأمريكا في بث تلفزيوني

Doc-P-1203044-638520534139619636


الوكيل الإخباري - التقط طاقم إخباري في مدينة ميلووكي الأمريكية أثناء تغطيته حادث إطلاق للنار جنوبي المدينة مشاهد لسيارة مسروقة تصطدم بشاحنة متوقفة، وفرار سائق السيارة.

اضافة اعلان

 

والتقطت قناة WTMJ التابعة لشبكة NBC مقطع فيديو لحادث الاصطدام والفرار.

 

وقالت شرطة ميلووكي في بيان إن الحادث الذي شمل "سيارة مسروقة جديدة" وقع عند تقاطع شارع 14 الجنوبي وشارع ويست هالسي، مبينة أن رجلا يبلغ من العمر 57 عاما كان في الشاحنة نقل إلى المستشفى مصابا بجروح لا تهدد حياته.


أما راكب السيارة المسروقة، وهو شاب يبلغ من العمر 16 عاما، فقد نقل أيضا إلى المستشفى مصابا بجروح لا تهدد حياته، وتم القبض عليه على أن تتم إحالة التهم الجنائية إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة ميلووكي. 

 

 

 روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-1202462-638519186259571087

ماذا طلب مدرس الفيزياء قاتل طالب الدقهلية بعد الحكم بإعدامه؟- صور

Doc-P-1202571-638519565610822986

شاهد نائب روماني يعض زميله في أنفه تحت قبة البرلمان

Doc-P-1202577-638519579302987904

مشهد بطولي للحظة إنقاذ طفلين من قلب النيران في المغرب

Doc-P-1202591-638519612239185329

أصابت 30 ألفا.. لندن تعترف بفضيحة الدم الملوث وتعويضات بالمليارات

9ح9ح9ح

فيديو لنساء تركيات يطردن امرأة سورية رفقة أطفالها من المترو

55d5da37c46188037c8b45b2

تركيا.. فيديو لـ 3 رجال جروا رجلا إلى مقبرة وعذبوه

أخبار متعلقة
Doc-P-1196631-638507068389696269

شاهد لحظة اصطدام دراجة رباعية مسرعة بسيارة شرطة في أمريكا