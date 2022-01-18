الثلاثاء 18-01-2022
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الثلاثاء، 18-01-2022 10:28 ص

شاهد..طفلة سعودية ذات ست سنوات تحفظ القرآن كاملاً

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الوكيل الإخباري -  تمكنت الطفلة السعودية رغد بنت محمد، رغم صغر سنها؛ فهي لم تتجاوز 6 سنوات، وبدعم والديها من حفظ القرآن كاملاً، وذلك بحفظ ومراجعة صفحة ونصف الصفحة يوميًّا.

وأشارت إلى أن والدتها هي من تشرف على تدريسها ومتابعتها بحفظ وجه ونصف الوجه من القرآن يوميًّا.

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يُذكر بأن شقيقتها حنين مُنحت شهادة حفظ القرآن الكريم بتقدير ممتاز في العام 1442، وذلك في مدرسة هيلة المسائية التابعة لجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض.

 

 

البيان 

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