شاهد واحدا من أعنف الاصطدامات تفتت معه السيارة وتطايرت بالهواء في التشيلي

الوكيل الإخباري -وقع يوم الخميس الماضي ما يمكن اعتباره واحدا من أعنف الاصطدامات، إلى درجة أن السلطات المحلية عقدت اجتماعا استمر أكثر من ساعة، لتقرر بعده الإفراج عن فيديو ظهرت فيه سيارة، كانت سرعتها 220 كيلومترا بالساعة، حين اصطدمت بحاجز للحماية في مركز لعبور السيارات بالأجرة، في التشيلي



الشاب الذي كان يقود السيارة بتلك السرعة الجنونية، بدل أن يتمهل بقيادتها استعدادا لدفع أجرة مرورها للعامل بكشك التحصيل في المركز، تناثر إلى أشلاء طارت مع ما تمزق من السيارة وطار بالهواء قبل اشتعالها، فقضى نحبه في الحال بعمر 21 عاما .



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