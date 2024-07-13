السبت 13-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 13-07-2024 08:16 ص

شاهد : وجبات شاورما داخل مطار القاهرة .. ما القصة ؟

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الوكيل الإخباري- تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي من ضبط مسافر مصري إلى الكويت حاول تهريب مليون و253 ألف جنيه داخل وجبات شاورما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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وأفاد مصدر في مطار القاهرة بأنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران "رقم 615" والمتوجهة إلى الكويت، اشتبهت سلطات المطار في راكب مصري يدعى أ. م. ص. أ. ويعمل بوظيفة حساسة.


وذكر المصدر أنه أثناء تفتيش حقائبه عثرت سلطات المطار على مبلغ مالي قدره مليون و253 ألف جنيه أخفاها داخل وجبات شاورما لتضليل رجال الأمن.


وأكد المصدر ذاته أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكب.






RT


 




 

 


 

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