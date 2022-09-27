شاهد.. وفاة مأساوية لطيارين خلال استعراض جوي في ألمانيا

الوكيل الإخباري - لقي طياران مصرعهما بطريقة مأساوية خلال استعراض جوي في ألمانيا.

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ووثقت كاميرات الفيديو لحظات اصطدام طائرتين استعراضيتين (أكروبات) في ألمانيا، في حادث أدى إلى مصرع الطيارين.



وفي العادة، فمن مهمة هذه النوع من الطائرات "الأكروبات" المشاركة في الاستعراضات الفنية الجوية ورسم البسمة على وجوه الناس، لكن هذا لم يقع في حادثة الطائرتين، وفق صحيفة "الصن" البريطانية.



ورصد شريط فيديو تحليق الطائرتين بجانب بعضهما البعض، قبل أن تهوي إحداهما قليلا، فيما بدا أنها حركة استعراض عادية.



وما أن صعدت ثانية حتى علقت بالطائرة الأخرى، وهوت الطائرتان بعد ذلك نحو الأرض، وبعد ذلك تصاعدت أعمدة الدخان من مكان التحطم.

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