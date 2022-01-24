شاهد..ولادة عجل برأسين في الهند

الوكيل الإخباري - تفاجأ مزارع في ولاية تريبورا الهندية، بإنجاب بقرته عجلاً بوجهين، له أربع عيون وأذنان وفمان.



وأضحى بيت المزارع مقصداً للسكان الذي يريدون إشباع فضولهم برؤية هذا المولود العجيب.

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ويعاني العجل من حالة نادرة تدعى "تعدد الرؤوس"، تحدث نتيجة تلف في الجهاز العصبي أثناء نمو وتقسيم الأجنة.

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