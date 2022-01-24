شاهد..ولادة عجل برأسين في الهند

الوكيل الإخباري - تفاجأ مزارع في ولاية تريبورا الهندية، بإنجاب بقرته عجلاً بوجهين، له أربع عيون وأذنان وفمان.
وأضحى بيت المزارع مقصداً للسكان الذي يريدون إشباع فضولهم برؤية هذا المولود العجيب.
ويعاني العجل من حالة نادرة تدعى "تعدد الرؤوس"، تحدث نتيجة تلف في الجهاز العصبي أثناء نمو وتقسيم الأجنة.
ولادة عجل برأسين في الهندhttps://t.co/RRds8jKEnQ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/DcDh6k4xXJ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 23, 2022
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