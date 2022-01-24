الإثنين 24-01-2022
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الإثنين، 24-01-2022 10:21 ص

شاهد..ولادة عجل برأسين في الهند

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الوكيل الإخباري - تفاجأ مزارع في ولاية تريبورا الهندية، بإنجاب بقرته عجلاً بوجهين، له أربع عيون وأذنان وفمان.

وأضحى بيت المزارع مقصداً للسكان الذي يريدون إشباع فضولهم برؤية هذا المولود العجيب.

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ويعاني العجل من حالة نادرة تدعى "تعدد الرؤوس"، تحدث نتيجة تلف في الجهاز العصبي أثناء نمو وتقسيم الأجنة.

 

 

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