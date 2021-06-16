صيدلي يصرف دواءً مغلوطاً لطبيب و يتسبب بتدهور صحته في السعودية

الوكيل الإخباري - تعرض طبيب لخطأ غير مقصود بتعاطي أدوية صرفت له بصورة مخالفة في السعودية تسببت في تدهور حالته.

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يقول الدكتور عماد الدين حسن إبراهيم، (طبيب في مستشفى أهلي) إنه أصيب بفايروس كورونا، وقبيل مغادرته مجمع الملك فيصل بالطائف في 27 مارس الماضي، حرر الأطباء وصفة طبية له يتم صرفها من صيدلية المجمع، و نصحوه بالراحة الكاملة بعيدا عن الطائف؛ بسبب نقص الأكسجين في المدينة، فاتجه إلى محافظة جدة وتناول الدواء الموصوف مرات عدة وشعر بتدهور حالته، وتبين أن الدواء الذي تعاطاه مخالف للمدون في الوصفة.



ويضيف الدكتور عماد الدين أنه اكتشف الخطأ بعد تعاطي أكثر من 12 قرصا؛ أي مع ما يعادل 60 ملل، ما دعاه إلى تحرير شكوى للشؤون الصحية في محافظة الطائف في 29 مارس الماضي، وبعد متابعات امتدت إلى 3 شهور تم إبلاغه أن الشكوى عادت للمستشفى، " ما زلت في دوامة و صحتي تدهورت بسبب تناولي كميات من حبوب الضغط. وأطالب بمحاسبة من أَضر بصحتي وتعويضي" .



في المقابل، أوضح مجمع الملك فيصل الطبي أنه استنادا للمادة 32 من نظام مزاولة المهن الصحية التي تتناول "الإهمال"، فإن الحالة تعد إهمالا غير متعمد عقوبتها تتم داخل المنشأة، وتم إيقاع عقوبة الغرامة والخصم على الصيدلي الذي صرف الدواء وإحالة الأمر لإدارة سلامة المرضى لضمان عدم تكرار ما حدث.

البيان