طالبة تحاول التعدي على أستاذ جامعي أثناء محاضرة في مصر

الوكيل الإخباري - حاولت طالبة مصرية بالفرقة الثالثة بقسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة أسيوط التعدي على عضو هيئة تدريس في كليتها، أثناء إلقائه محاضرة بسلاح أبيض "كتر" دون معرفة الأسباب التي دفعتها لذلك.

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وتحفظ الأمن الإداري على الطالبة وقام عضو هيئة التدريس بعمل مذكرة تفصيلية بالواقعة، مع رفع الكلية مذكرة أخرى إلى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مصر .

وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا منشورا بشأن واقعة تعدي إحدى الطالبات بكلية الآداب على عضو هيئة تدريس أثناء إلقائه محاضرة للفرقة الثالثة بقسم الفلسفة.

المصدر - البيان