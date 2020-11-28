طفلة عمرها 9 سنوات تدخل موسوعة جينيس بسبب جمع الورود بفمها

الوكيل الإخباري _ تمكنت طفلة صينية تبلغ من العمر 9 سنوات من دخول موسوعة جينيس للارقام القياسية من خلال التقاط أكبر عدد من الورود بفمها فى وقت قياسي خلال دقيقة واحدة وهي تقدم في نفس الوقت حركات جمباز صعبة.
بدأت الطفلة الصينية تشين، تدريباتها في الجمباز منذ عام واحد فقط لكنها ابهرت الجميع بموهبتها .
لياقة لا توصف! فتاة عمرها 9 سنوات تدخل كتاب غينيس للأرقام القياسية#روسيا #روسيا_اليوم #أخبار #فيديو #جمباز #الصين… https://t.co/jNfGfyNkNy pic.twitter.com/1BL2zbwQn7— RTARABIC (@RTarabic) November 26, 2020
المصدر : اليوم السابع