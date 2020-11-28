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السبت، 28-11-2020 02:05 م

طفلة عمرها 9 سنوات تدخل موسوعة جينيس بسبب جمع الورود بفمها

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الوكيل الإخباري _ تمكنت طفلة صينية تبلغ من العمر 9 سنوات من دخول موسوعة جينيس للارقام القياسية من خلال التقاط أكبر عدد من الورود بفمها فى وقت قياسي خلال دقيقة واحدة وهي تقدم في نفس الوقت حركات جمباز صعبة.

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بدأت الطفلة الصينية تشين، تدريباتها في الجمباز منذ عام واحد فقط لكنها ابهرت الجميع بموهبتها .

 

 

 

المصدر : اليوم السابع 


 




 

 


 

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