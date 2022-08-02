طفل يسبح في سيول الإمارات -فيديو

الوكيل الإخباري-انتشر مقطع صادم ومثير للدهشة على مواقع التواصل الاجتماعي لـ طفل يسبح على ظهره في السيول التي ضربت مدينة الفجيرة في الإمارات.



التقط المقطع أحد سكان مدينة الفجيرة التي ضربتها السيول مؤخرًا وسط الموجة التي تشهدها الإمارات، مما ترك الشوارع عائمة كالبحار، وكان مشهد سباحة طفل فيها أكثر غرابة من أمطار أغسطس.



وكان مصور المقطع مذهولًا مما يفعله الطفل وسط السيول الشديدة التي جرفت شوارع الإمارات، والطفل عائم على ظهره مرتديًا عباءته وينظر إلى الكاميرا بكل هدوء.



وكانت قد شهدت دول الخليج العربي خلال الأيام القليلة الماضية، موجة من الطقس الصعب والأمطار، بدأت من الإمارات، التي تضررت بشكل كبير من هذه الموجة لذلك تم تسمية (الموجة) بـ "سيول الإمارات" ثم امتدت إلى باقي دول الخليج.

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صدى البلد