الثلاثاء 02-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

لتلافي الاستغلال .. مطالب بوضع تسعيرة واضحة للونشات في الأردن

هام لمراجعي إدارة الترخيص: معاملاتكم بلا أوراق اعتباراً من اليوم

أكثر من 130 ألف مشارك ببرنامج أردننا جنة منذ بداية العام الحالي

البنك الدولي: الأردن أحرز تقدما في عدة إصلاحات اقتصادية

قرار بعدم تصدير مادة الكلورين من ميناء العقبة الجديد

الضمان يوضح حالات صرف الرصيد الادخاري للمتقاعدين

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب سليم الذيابات

استشهاد فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

انطلاق فعاليات مهرجان مواسم الكرك الثقافي الأول

بعد تدهور حالته الصحية .. وافد مصري يناشد وزارة العمل

الثلاثاء، 02-08-2022 10:31 ص

طفل يسبح في سيول الإمارات -فيديو

111111111111


الوكيل الإخباري-انتشر مقطع صادم ومثير للدهشة على مواقع التواصل الاجتماعي لـ طفل يسبح على ظهره في السيول التي ضربت مدينة الفجيرة في الإمارات.

التقط المقطع أحد سكان مدينة الفجيرة التي ضربتها السيول مؤخرًا وسط الموجة التي تشهدها الإمارات، مما ترك الشوارع عائمة كالبحار، وكان مشهد سباحة طفل فيها أكثر غرابة من أمطار أغسطس.

وكان مصور المقطع مذهولًا مما يفعله الطفل وسط السيول الشديدة التي جرفت شوارع الإمارات، والطفل عائم على ظهره مرتديًا عباءته وينظر إلى الكاميرا بكل هدوء.

وكانت قد شهدت دول الخليج العربي خلال الأيام القليلة الماضية، موجة من الطقس الصعب والأمطار، بدأت من الإمارات، التي تضررت بشكل كبير من هذه الموجة لذلك تم تسمية (الموجة) بـ "سيول الإمارات" ثم امتدت إلى باقي دول الخليج.

اضافة اعلان

 

 

صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
siddog-09

ملابس بمراوح للكلاب والقطط لحمايتها من الحر.. صور

ف

صور .. شاب محروم من التوظيف بسبب شكله الطفولي في الصين !

66666666666666

حالة نادرة في العالم .. "جنين داخل جنين" يصيب الأطباء بحالة من الدهشة في مصر!

2222222222222222222

أغنى رجل في العالم يبني مطارا خاصاً به في تكساس

11111111111111111

دراسة : الكلاب تستطيع الرؤية بأنوفها

47-081257-car-brakes-vibration-speed_700x400

انتبه لها .. 4 أسباب لإهتزاز السيارة أثناء القيادة على الطرقات

أخبار متعلقة
428d255e-d3ff-409e-ab19-062a18b498bf--1YWNN

مقاطع فيديو متداولة لفيضانات هائلة وصافرات انذار في امارة الفجيرة

44444444

لحظة سقوط طفلة من الطابق الخامس ورجل يلتقطها بيديه في الصين ..فيديو