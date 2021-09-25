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السبت، 25-09-2021 04:25 م

عادة يومية منعت الأمير ويليام من النوم بسبب شقيقه هاري

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الوكيل الإخباري - ربطت الشقيقان، دوق كامبريدج الأمير وليام، ودوق ساسكس الأمير هاري، علاقة قوية خلال فترة تدريبهما على الطيران مع سلاح الجو الملكي.

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في مقابلة سابقة للشقيقين مع شبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ادعى الأمير ويليام أن أخيه هاري كان يبقيه مستيقظاً طوال الليل، بسبب عادة ليلية يومية للشقيق الأصغر.

 

عندما عاش الاثنان معاً خلال أيامهم في التدريب على الطيران في مدرسة الطيران العسكرية لطائرات الهليكوبتر الدفاعية في سلاح الجو الملكي البريطاني شوبيري المعروف باسم (RAF Shawbury) الواقعة في مقاطعة شروبشاير بإنجلترا، عانى الأمير ويليام من الأرق بسبب شخير ويليام.

في عام 2009، عاش الأميران الملكيان، عندما كانت تتراوح أعمارهما بين 27 و24 عاما، في كوخ مستأجر بالقرب من شروبشاير، لقضاء فترة تدريبات لطائرات الهليكوبتر الخاصة بهما.

 

وخلال المقابلة قال الأمير هاري مازحاً: "المرة الأولى والأخيرة التي سنعيش فيها معاً، أؤكد لكم ذلك"، وفقاً لصحيفة " express" البريطانية.


ولكن يبدو أن الأمير ويليام أراد الانتقام من كلام شقيقه، بكشفه عن عادة نوم أخيه التي حرمته من النوم الهانئ طوال هذه الفترة، وهي الشخير.


وعن هذا السر قال الأمير ويليام: "إنه يشخر كثيراً، الأمر الذي كان يبقيني مستيقظاً طوال الليل".

 

لكن دوق كامبريدج أخبر "بي بي سي" أنه كان يطبخ لشقيقه الأصغر، ولكن الأمير هاري كان يقوم بغسل الأطباق.


"هاري يغسل الأطباق ولكنه يترك معظمها في الحوض ثم أعود في الصباح وعلي أن أغسلها"، عبارة كشف بها الأمير ويليام عن تفاصيل فترة بقاء الشقيقين معاً أيام التدريب على الطيران.

 

المصدر - العين الإخبارية 

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