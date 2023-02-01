الأربعاء 01-02-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع كميات المياه الداخلة للسدود إلى 2 مليون م3 خلال 24 ساعة

بلدية جرش تغلق شارع الغزالي بسبب الانهيارات

تنشيط السياحة تطلق حملة ترويجية بالسعودية والكويت

اعلان صادر عن ركن البعثات العسكرية لطلبة المكرمة في الجامعة الهاشمية

استطلاع للوكيل: 80% من المواطنين يعتقدون أن فواتير المياه سترتفع بعد إصدارها شهرياً

المواصفات والمقاييس: منظمات الغاز تخضع للمواصفة الأردنية

القبض على شبكة جرمية للاتجار بالمخدرات وضبط 68 كف حشيش و 13 ألف حبة مخدرة

الكرملين يعلن بدء التحضيرات لزيارة تبون إلى موسكو

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الخامس

ترجيح مناقشة الموازنة العامة تحت القبة الأسبوع المقبل

الأربعاء، 01-02-2023 02:50 م

عاصفة جليدية تتسبب بحوادث سير في أمريكا - فيديو

xUcUwbd2yLRR5FweCefzPGHbBM1Xmg0JcAMu7U7m


الوكيل الإخباري - طالبت السلطات المحلية في عدة ولايات أميركية، مواطنيها الذين يزيد عددهم على 40 مليون شخص، بتوخي الحذر بسبب العاصفة الجليدية القوية التي تضرب هذه الولايات.

اضافة اعلان


وشهدت ما لا يقل عن 8 ولايات من تكساس وأوكلاهوما في الجنوب وحتى ويست فيرجينيا وكنتاكي في الشرق، موجات صقيع وأمطارا جليدية أثرت على حركة تنقل المواطنين.


كذلك زادت الحوادث المرورية التي أدى بضعها إلى وفيات وإصابات حرجة للركاب، فضلا عن تأخر وإلغاء آلاف الرحلات الجوية.


ويتوقع أن تسوء الأحوال الجوية أكثر في بعض المناطق خلال الأيام القليلة القادمة.

 

 

 

 

 

 

 

سكاي نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Wembley_Stadium_interior

أكبر لاعب كرة قدم يدخل 'غينيس' - صورة

01-02-23-59930318

شاب سعودي يوثق لحظات تجمد وجهه خلال تواجده بأبرد منطقة في العالم- فيديو

1000x563_cmsv2_08676030-0c36-58b7-b289-80f61ae0cce7-6652642

تحول لنجم المنصات.. أكثر من 400 صورة سيلفي لدب أميركي

غ6غ6غ6غ

شاهد حادثة طعن قرب مبنى الاتحاد الأوروبي في بروكسل

1231230-1-768x411

بعد غيابه عنها بسبب مرضه.. شاهد ردة فعل ناقة رأت صاحبها في السعودية

image

بالفيديو .. ثيران هائجة تركض في شوارع مكة دون وقوع حوادث