عاصفة جليدية تتسبب بحوادث سير في أمريكا - فيديو

الوكيل الإخباري - طالبت السلطات المحلية في عدة ولايات أميركية، مواطنيها الذين يزيد عددهم على 40 مليون شخص، بتوخي الحذر بسبب العاصفة الجليدية القوية التي تضرب هذه الولايات.

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وشهدت ما لا يقل عن 8 ولايات من تكساس وأوكلاهوما في الجنوب وحتى ويست فيرجينيا وكنتاكي في الشرق، موجات صقيع وأمطارا جليدية أثرت على حركة تنقل المواطنين.



كذلك زادت الحوادث المرورية التي أدى بضعها إلى وفيات وإصابات حرجة للركاب، فضلا عن تأخر وإلغاء آلاف الرحلات الجوية.



ويتوقع أن تسوء الأحوال الجوية أكثر في بعض المناطق خلال الأيام القليلة القادمة.

سكاي نيوز

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