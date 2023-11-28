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الثلاثاء، 28-11-2023 11:22 ص

عامل نظافة ينتحل صفة طبيب ويخلع 4 أسنان لمريض في تركيا

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الوكيل الإخباري - شهدت إحدى العيادات الخاصة في مدينة إسطنبول التركية واقعة غريبة، حيث انتحل عامل نظافة صفة الطبيب، وقلع أسنان أحد المرضى ووصف له الدواء.

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وحسب صحيفة "زمان" فإن المريض الذي يدعى هاكان يلدريم، الذي كان يعاني من ألم في الأسنان، اتصل بالعيادة، وقام عامل النظافة جمال شان أسلان، بالرد وتقديم نفسه على أنه طبيب أسنان وحدد موعدا له للحضور في المساء.

 

بعد الترحيب بالمريض الذي ذهب إلى العيادة، اكتسب شان أسلان الثقة عندما أخبره عامل النظافة أنه محاضر في إحدى الجامعات؛ ثم قام بفحص أسنان يلدريم في العيادة التي كان فيها بمفرده وقرر إزالة 4 منها.

وحاول هاكان يلدريم توضيح أنه ليس من الصواب خلع الأسنان الخارجية؛ لكن شان أسلان رد بالقول: "هل تعلمني وظيفتي؟"، وقام بخلع أسنانه الأمامية الأربعة العلوية تحت التخدير الموضعي؛ وتقاضى رسوم فحص ألف ليرة دون إيصال أو فاتورة.

 

وذهب هاكان يلدريم، الذي كان وجهه منتفخا ويتألم بعد خلع أسنانه، إلى الصيدلية بالوصفة الطبية التي كتبها شان أسلان، لكن الصيدلي ذكر له أن الوصفة الطبية ليست مختومة، وبالتالي فإن مؤسسة الضمان الاجتماعي لن تغطي تكلفة الدواء، وحينها تم الكشف عن الخدعة التي تعرض لها يلدريم.


وقال صاحب العيادة الدكتور إبراهيم ليفنت: "جمال هو عامل النظافة، فهو يأتي وينظف في المساء، وقد صدم الرجل مما سمعه، وقدم شكوى أمام المحكمة".


وذكر هاكان يلدريم أن التورم في وجهه لم يهدأ لمدة شهر كامل، وذكر في الدعوى أنه: "بسبب التورم المفرط، حدث ترهل وكدمات دائمة تحت عيني، وتضررت أسناني بسبب العلاج غير الصحيح، كما أنني تعرضت لأذى نفسي". 

 

روسيا اليوم






 




 

 


 

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