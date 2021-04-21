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الأربعاء، 21-04-2021 01:12 م

عامل نظافة ينقذ لقيطا من الموت في السعودية

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام سعودية بأن عامل نظافة بنغاليا تمكن من إنقاذ لقيط حديث الولادة من الموت المحقق في محافظة شقراء بمنطقة الرياض وسط المملكة.

وأوضحت صحيفة "سبق" أن العامل أخرج كيس قمامة من البرميل المخصص للمخلفات لوضعه في مكبس شاحنة نظافة، وخلال ثوان تراجع عن وضعه في المكبس عندما سمع صراخ مولود داخل الكيس، فأمسك بكيس القمامة، وفتحه؛ ليجد مولودا في أيامه الأولى، يصرخ داخل الكيس.

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وعلى إثر ذلك أخبر الرجل زملاءه بالحادثة، وتواصل العمال مع المشرف عليهم ليتصل بدوره مع مسؤولين في البلدية حضروا للموقع وأبلغوا الجهات الأمنية ليتم ضبط الحادثة ونقل اللقيط إلى مستشفى شقراء لعمل الفحوصات اللازمة.


وتبين من الفحوصات، حسب الصحيفة، أن اللقيط بصحة جيدة، وهو في أيام ولادته الأولى، وتم إنقاذه من موت محقق "بفضل نباهة ذلك العامل البنغالي".


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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