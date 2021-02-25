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الخميس، 25-02-2021 02:17 م

عجوز تقتحم بسيارتها أحد المخابز في نيويورك مسببة الأضرار - فيديو

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الوكيل الاخباري - اصطدمت امرأة تبلغ من العمر 82 عاما بأحد المخابز في كاليفتون في نيويورك، يوم الثلاثاء، وذلك عن طريق دوسها على دواسة الوقود بالغلط.

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وأوضحت المصادر أن الناس شاهدوا العجوز تتجه نحو الفرن، والتي بدلا من قيامها باستخدام الفرامل استخدمت دواسة الوقود عن طريق الخطأ ما تسبب في زيادة سرعتها واقتحامها للمخبز، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

ويقول "توم فورد" زوج صاحبة الفرن، إنه قد سمع صوت تحطم كبير في منتصف المخبز، وتوجه مسرعا إلى مكان الصوت ليرى سيارة المرأة تشتعل هناك.

 


وأضاف أنه كان متواجدا في مكان تسجيل المدفوعات قبل حصول الحادثة وسماعه لصوت الحطام، وأن أفضل ما في الأمر أن جميع الناس في المخبز كانوا بعيدين عن مكان الاصطدام، وأن كل ما تعرض للتلف في ذلك المكان من الممكن إصلاحه.


وأكدت المصادر أن فورد لم يتعرض لأي إصابة، بل أصيب أحد الأشخاص هناك بإصابة طفيفة في ذراعه وعولج في مكان الحادث نفسه.


والجدير ذكره أن المخبز نشر عبر صفحته على الفيسبوك أنه سيتم إغلاقه لمدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين بسبب الصيانة التي سيحتاج لها بعد الحادثة.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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