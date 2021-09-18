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السبت، 18-09-2021 04:41 م

عرض نسخة نادرة من أول دستور أمريكي مطبوع للبيع

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الوكيل الإخباري - أعلنت دار سوذبيز للمزادات، الجمعة، عن طرح نسخة من أول دستور أمريكي مطبوع للبيع في مزاد منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

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النسخة المقرر طرحها تعد وثيقة نادرة للغاية، وستعرض بالشكل الذي أقره الآباء المؤسسون للولايات المتحدة في مؤتمر فيلادلفيا عام 1787.

 

قدرت الدار قيمة الوثيقة بمبلغ يتراوح بين 15 و20 مليون دولار أمريكي، على أن يجرى المزاد في الذكرى 234 لتوقيع مندوبي الولايات عليها.

بِيعَت هذه النسخة في آخر مرة عرضت فيها بمبلغ 165 ألف دولار سنة 1988، وفقا لرويترز.

في تلك المرة استحوذ على الوثيقة الراحل إس هوارد جولدمان، وهو مطور عقارات في نيويورك وأحد هواة جمع الأوتوجرافات الأمريكية والوثائق والمخطوطات التاريخية.

قالت سوذبيز إن زوجته دوروثي تابر جولدمان تعرض النسخة للبيع على أن تذهب كل العائدات إلى مؤسسة خيرية تأسست باسمها بهدف تعزيز فهم الجمهور للديمقراطية.

وقالت سوذبيز إن الوثيقة هي واحدة من بين 11 نسخة فقط ما زالت باقية، وهي النسخة الوحيدة الباقية في حيازة خاصة من بين كل نسخ الطبعة الأولى الرسمية للنص النهائي للدستور الأمريكي، بالشكل الذي تم اعتماده في فيلادلفيا وتقديمه إلى الكونجرس للنظر فيه.

وصفت سوذبيز الطبعة الأولى من الدستور بأنها "أشد ندرة بكثير حتى من الطبعة الأولى لإعلان الاستقلال سنة 1776".


ورغم عدم وجود توقيعات عليها، فإن الوثيقة المكونة من 6 صفحات تتضمن قائمة بمندوبي المؤتمر الدستوري يشهدون على اعتمادها في 1787 وخطاب استعلام من جورج واشنطن، الذي كان يرأس المؤتمر، موجها للكونجرس.

 

المصدر - العين الإخبارية 

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