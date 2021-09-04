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السبت، 04-09-2021 09:32 ص

علماء آثار في فرنسا ينقبون داخل معسكر اعتقال نازي سابق

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الوكيل الإخباري - في معسكر الاعتقال النازي السابق «ناتسفايلر- شتروتهوف في منطقة الألزاس بفرنسا، يقوم علماء آثار بعمليات تنقيب على أمل معرفة المزيد عن الحياة اليومية لسجناء المعسكر.

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واكتشف الفريق المكون من 20 شخصاً، من بين أمور أخرى، طريقاً قام عمال السخرة ببنائه. واكتشف الفريق اسم «إيفان» محفوراً على أحد أحجار ورشة حدادة داخل المعسكر.

وقالت جولييت برانج، مديرة فريق التنقيب، إن البحث في مكان بهذا التاريخ المظلم أمر غريب، «لكن أثناء العمل لا تفكر في الأمر كثيراً».


وكان معسكر الاعتقال، الواقع في وسط جبال فوج، قائماً بين عامي 1941 و1944، حيث كان يؤوي حوالي 52 ألف سجين من جميع أنحاء أوروبا. وكان معظم المحتجزين من السجناء السياسيين.


وأُجبر معظم السجناء على العمل في المحجر المجاور، وتوفي الكثير منهم بسبب إرهاق العمل وبسبب الظروف المعيشية السيئة في المعسكر.

 

المصدر - البيان

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