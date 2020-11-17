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الثلاثاء، 17-11-2020 11:04 ص

غواصة صينية تغوص لعمق 10 آلاف متر للمرة الثالثة .. فيديو

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الوكيل الإخباري _ تمكنت غواصة صينية مأهولة تحمل اسم "الكفاح"  من النجاح في الغوص إلى عمق 10 آلاف متر للمرة الثالثة، وقامت بأخذ عينات من القاع واسترجاع ثلاثة أجهزة جمع عينات تم وضعها سابقا في قاع المحيط .

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حيث انها نجحت بالوصول إلى خندق ماريانا على ذات العمق مرتين في العاشر والثالث عشر من الشهر الجاري .

 

 

 

المصدر : سبوتنيك 

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